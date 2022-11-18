THY’den öğrenci ve öğretim görevlilerine indirim kararı

Türk Hava Yolları ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında Erasmus+ ve/veya Avrupa Dayanışma (ESC) programlarına kayıtlı olan öğrenci/öğretim görevlileri için bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında akademik çalışmaları için yurt dışına seyahat edecek öğrenci ve öğretim görevlilerine yakıt ve vergiler hariç net bilet fiyatı olan ‘baz ücret’ üzerinden yüzde 15 oranında bilet indirimi sağlanacak.

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında gerçekleşen törende konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Bayrak taşıyıcı olarak öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizden isteğimiz hayal kurup ülkemizin geleceği için hedefler belirlemeleri ve bu yolda çalışmaktan hiç vazgeçmemeleri... Biz onları hedeflerine taşımaya daima hazırız. Türkiye Ulusal Ajansı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin bu noktada onlara önemli bir destek olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.