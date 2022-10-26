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THY'den öğretmenlere indirim. Oran yüzde 20 olarak açıklandı

Türk Hava Yolları, düzenlediği özel kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlere yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulayacak.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:56
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THY'den öğretmenlere indirim. Oran yüzde 20 olarak açıklandı. İndirim 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak

THY'den öğretmenlere indirim. Oran yüzde 20 olarak açıklandı
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THY'den öğretmenlere indirim. Türk Hava Yolları'ndan (THY), yapılan açıklamada, iç hat öğretmen indiriminden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan öğretmenlerin faydalanabileceği belirtildi.

Seyahat dönemi ise 1 Kasım 2022-20 Nisan 2023 olarak aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Hava Yolları indirim protokolü kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere 1 Kasım 2022-20 Nisan 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarında, baz ücret üzerinden %20 indirim (vergiler hariç) sağlayacak. 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışı öğrenimine gönderilen bursiyerler ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına yurt dışı uçuşlarında, baz ücret üzerinden %25 indirim (vergiler hariç) ve uçuşlarda biletleme yapılan kişilere 40 kg’ı geçmemek kaydıyla tek parça veya parça başına 23 kg’ı geçmemek kaydıyla 2 parça bagaj hakkı sunacak." 

AİLELERE YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASI

Öte yandan THY iiç hat uçuşlarında, birlikte seyahat edecek üç kişi ve üzeri ailelere de ekonomi sınıfında geçerli yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yurt içi uçuşları kullanacak ailelere yönelik başlatılan kampanyada, Miles&Smiles üyesi yolcular 11 Nisan 2023'e kadar biletlerini alarak, 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında indirimli seyahat edebilecek.

Kampanya sadece THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli olacak, Anadolujet seferleri ve Kıbrıs uçuşları kapsam dışında kalacak.

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