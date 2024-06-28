THY'den rekor zam

Türk Hava Yolları, müşterilerine yönelik hizmetlerinde bir güncelleme yaparak, 1 Temmuz itibarıyla özel yolcu salonu kullanım ücretlerinde %50'lik bir artışa gideceğini açıkladı. Bu zam, uluslararası uçuşlarda kullanılan Vnukova dahil dış hat özel yolcu salonları için geçerli olacak ve belirlenen yeni ücret 50 Amerikan Doları olacak.

Ancak, THY'nin sadakat programı üyeleri olan Classic Plus, Elit ve Elit Plus Kart sahipleri, bu hizmetten yine ücretsiz yararlanmaya devam edecekler. İstanbul'da özel yolcu salonu kullanım ücreti 1350 Türk Lirası olarak belirlenirken, Antalya ve İzmir'de bu ücret 1250 Türk Lirası, Bodrum'da ise 1450 Türk Lirası olarak uygulanacak. Başkent Ankara'da ise yolcular 900 Türk Lirası karşılığında bu özel hizmetten faydalanabilecekler.

THY LOUNGE NEDİR?

Türk Hava Yolları'nın özel yolcu salonları, uçuş öncesi ayrıcalıklı bir deneyim sunmak için tasarlandı. İç ve dış hatlarda hizmet veren bu salonlar, yolculara gurme lezzetler, rahat dinlenme ve çalışma alanları ile zengin bir konfor sunuyor. Yolcular, Türkiye'nin dört bir yanındaki havalimanlarında ve dünya genelindeki seçkin noktalarda bu özel salonların keyfini çıkarabilirler.

Ayrıca, salonlar evcil hayvan dostu olup, belirli koşullar altında yolcuların sevimli dostlarını da ağırlamaktadır. Ücretli ve ücretsiz kullanım seçenekleriyle, Türk Hava Yolları Lounge, seyahat deneyimini zenginleştiren bir hizmet olarak öne çıkıyor.