THY’den sefer gecikmelerine ilişkin açıklama

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Üstün, yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı hava yolunun, bayram tatili süresince ilave talebi karşılamak amacıyla ek seferler düzenlediğini ifade etti.

Uçuş, uçuşların zamanında kalkışına yönelik sergilenen tüm gayrete rağmen mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabileceğini belirtti.

Uçuş, süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolculara vakitlice ulaşabilmek için bunun oldukça yoğun bayram trafiğinde yolcuların uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretle kendilerine iyi uçuşlar dileyip Kurban Bayramlarını tebrik ettiklerini söyledi.