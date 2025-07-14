THY’den seferlerle ile ilgili açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
THY’den seferlerle ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları Ürdün, Lübnan, Suriye ve Irak'a seferlerin iptal edilmediğini, yalnızca yaşanan gelişmelerin ardından yolculara ücretsiz iade ve değişiklik hakkı tanındığını duyurdu. İran yapılacak seferler 16 Temmuz'a kadar iptal edildi.


Türk Hava Yollarının (THY), İran, Ürdün, Lübnan, Suriye, İran ve Irak'a seferleri iptal ettiği ve gerekçe sunmadığına yönelik haberlerin ardından THY’den açıklama geldi.

THY, dün İstanbul'dan İran'ın İsfahan kentine planlanan uçuşların iptal edildiğini ve iptal kararının 16 Temmuz'a kadar geçerli olduğunu açıklmasının ardından bugün seferlerin sürdüğünü iptalin söz konusu olmadığını bildirdi.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre Türk Hava Yolları seferlerin iptali yönünde herhangi bir kararı almadı ve bilet satışları sürüyor.

İADE VE DEĞİŞİKLİK HAKKI


Türk Hava Yolları , bölgede yaşanan gelişmeler nedeni ile dün, İran, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan uçuşları olan yolculara 31 Ağustos'a kadar ücretsiz iade ve bilet değişikliği hakkı tanındığı açıklamıştı.

Son Haberler
Ümit Özdağ talimat verdi! ‘Gelen bilgi doğruysa…’
Ümit Özdağ talimat verdi! ‘Gelen bilgi doğruysa…’
Tüylerin diken diken olmasının asıl sebebini bilim ilk kez açıkladı
Tüylerin diken diken olmasının asıl sebebini bilim ilk kez açıkladı
Hadise’den eleştirilere Seda Sayan’lı yanıt!
Hadise’den eleştirilere Seda Sayan’lı yanıt!
ABD’de bakımevinde yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD’de bakımevinde yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fenerbahçe Portekiz'de 4 hazırlık maçı yapacak
Fenerbahçe Portekiz'de 4 hazırlık maçı yapacak