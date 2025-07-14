THY’den seferlerle ile ilgili açıklama



Türk Hava Yollarının (THY), İran, Ürdün, Lübnan, Suriye, İran ve Irak'a seferleri iptal ettiği ve gerekçe sunmadığına yönelik haberlerin ardından THY’den açıklama geldi.

THY, dün İstanbul'dan İran'ın İsfahan kentine planlanan uçuşların iptal edildiğini ve iptal kararının 16 Temmuz'a kadar geçerli olduğunu açıklmasının ardından bugün seferlerin sürdüğünü iptalin söz konusu olmadığını bildirdi.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre Türk Hava Yolları seferlerin iptali yönünde herhangi bir kararı almadı ve bilet satışları sürüyor.

İADE VE DEĞİŞİKLİK HAKKI



Türk Hava Yolları , bölgede yaşanan gelişmeler nedeni ile dün, İran, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan uçuşları olan yolculara 31 Ağustos'a kadar ücretsiz iade ve bilet değişikliği hakkı tanındığı açıklamıştı.

