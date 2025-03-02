THY'den Türkiye nüfusu kadar yolcu taşıması!

THY'nin 2024 yılı verilerine göre, 22,7 milyar dolar toplam gelir elde edilirken, 2023 yılına göre gelirde yüzde 8,2 artış gözlemlendi. 352 noktaya uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi 131 ülkeye yaptığı seferlerle Dünya'nın en çok noktasına uçan havayolu şirketi unvanına sahip oldu. Yolcu kapasitesi 2023 yılına göre yüzde 8,2 artarken, 2024 yılında 85,2 milyon yolcuya hizmet verildi. 95 bin çalışanı olan THY'nin filodaki uçak sayısı ise 492 oldu.

BİZİ TERCİH EDEN HERKESE TEŞEKKÜRLER

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye büyüyor. THY yüksekten uçuyor. 2024 yılı sonuçlarımız da çok güzel. Bizi tercih eden yolcularımıza, tüm paydaşlarımıza ve sevgili ailemize teşekkür ediyorum" dedi.