THY’den uçaklarda gizlice sigara içen 245 kişiye uçuş yasağı

Kaynak: DHA
THY’den uçaklarda gizlice sigara içen 245 kişiye uçuş yasağı

Türk Hava Yolları (THY), uçaklarda sigara ve tütün ürünü içen 245 yolcuya uçuş yasağı getirildiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), son 5 ayda uçaklarda sigara ve tütün ürünü içenlere yaptırım yapıldığını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 5 ay içerisinde uçaklarda sigara ve tütün ürünü tüketen 245 kişinin uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

Ekşi paylaşımında, "Lütfen! Uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim!

Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezası ile karşılaşabileceklerdir. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Feci kazada üç araç birbirine girdi! 7 kişi yaralandı
Feci kazada üç araç birbirine girdi! 7 kişi yaralandı
Kaza yapan gençler sosyal medyadan yardım istedi
Kaza yapan gençler sosyal medyadan yardım istedi
Trabzonspor'dan flaş transfer! La Liga'nın yıldızını kaptılar
Trabzonspor'dan flaş transfer! La Liga'nın yıldızını kaptılar
Fatih Altaylı'dan Erdoğan'ın 'keyfini' kaçıracak mesaj
Fatih Altaylı'dan Erdoğan'ın 'keyfini' kaçıracak mesaj
Sistemin çürüyen dişlileri: Güvensizlik, denetimsizlik ve sahte başarılar
Sistemin çürüyen dişlileri: Güvensizlik, denetimsizlik ve sahte başarılar