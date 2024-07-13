THY'den ucuz bilet kampanyası! Sadece o tarihlerde geçerli olacak

Kaynak: Haber Merkezi
THY'den ucuz bilet kampanyası! Sadece o tarihlerde geçerli olacak

Türk Hava Yolları (THY), yeni bir indirim kampanyası duyurdu. 1 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde özel indirimler uygulanacak.

Türk Hava Yolları, 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerde indirim uygulanacağını duyurdu. Kampanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak uçuşları kapsıyor. İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na çift yönlü uçuşların EcoFly paket fiyatı, vergiler hariç 599 lira olarak belirlendi.

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Ancak, İstanbul ve Antalya çıkışlı uçuşlarda 27-31 Aralık 2024 tarihleri ile İstanbul ve Antalya varışlı uçuşlarda 1-2 Ocak 2025 tarihleri, Ercan Havalimanı çıkışlı 1-2 Ocak 2025 tarihleri ve Ercan Havalimanı varışlı 27-31 Aralık 2024 tarihleri kampanya dışında tutuldu. Bu tarihler dışında kalan uçuşlar için indirimli bilet fırsatından yararlanabilirsiniz.

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