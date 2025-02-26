THY'den üniversite öğrencilerine iyi haber! Başvurular başladı

Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla ‘Take-Off 101’ programı için 2025 başvurularının başladığını açıkladı.

THY’nin ‘Take-Off 101’ programı üniversite öğrencilerine yarı zamanlı çalışma fırsatı sunan bir program.

THY 'TAKE-OFF 101' PROGRAMI NEDİR?

Program kapsamında üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri değerlendirme sürecine alınıyor.

Değerlendirme sonucu başarılı olan öğrenciler eğitimleri devam ederken yaklaşık 1 yıl boyunca THY’de yarı zamanlı çalışabiliyor.

Programa kabul alan öğrenciler 1 yıllık süreci başarıyla tamamlamaları halinde mezun olduktan sonra tam zamanlı çalışma için değerlendirmeye alınıyor.

THY 'TAKE OFF 101' PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ...

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,

01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak,

En az 4 yıllık üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak,

Her sınıf için belirtilen mezuniyet şartını karşılamak;

2. sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2027

3. sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2026

4. sınıf: En erken mezuniyet tarihi Şubat 2026, en geç mezuniyet tarihi Eylül 2026

Genel not ortalaması en az 76 (100'lük sistemde) veya 3,00 (4'lük sistemde) olmak ve bunu belgeleyebilmek,

İstanbul’daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

İyi derecede İngilizce bilmek (Süreçte İngilizce sınavı gerçekleştirilecektir.