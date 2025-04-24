THY'den yeni tavan fiyat açıklaması!

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli yolcularımız, 30 Nisan tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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DÜN 1750 LİRA OLARAK AÇIKLANMIŞTI

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileğini ileterek, "Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirilecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız." ifadelerini kullanmıştı.