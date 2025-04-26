THY’den Yeni Zelanda’ya uçuş müjdesi

Kaynak: İHA
THY’den Yeni Zelanda’ya uçuş müjdesi

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile gerçekleştirdikleri görüşmede, THY’nin Yeni Zelanda uçuşlarının başlatılması için gerekli adımların atıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile gerçekleştirdikleri görüşmede, THY’nin Yeni Zelanda uçuşlarının başlatılması için gerekli adımların atıldığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi’nde Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ile bir araya gelen Bolat, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bolat, "Geçen sene başlattığımız Avustralya uçuşları sonrasında, doğasıyla insanları büyüleyen Yeni Zelanda'ya da uçuş imkanı konusunda malumunuz çalışmalar yapmaktayız. Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmede de kendisine bu süreçleri aktardık, Türk Hava Yolları olarak vizyonumuzu ve Yeni Zelanda için heyecanımızı kendisiyle paylaştık. İnanıyorum ki en kısa sürede Yeni Zelanda'yı dünyaya Türk Hava Yolları kalitesiyle bağlayacak ve ülkelerimiz arasında bir köprü kuracağız" ifadelerini kullandı.

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