THY'nin iç hat yolcu sayısında düşüş yaşandı

Türk Hava Yolları (THY) Ağustos 2024 dönemi trafik verilerini açıkladı. THY'nin yaptığı paylaşımda yaz dönemi olmasına rağmen iç hat yolcu sayısındaki yüzde 6,1 oranlık düşüş kaydetti.

Türk Hava Yolları Ağustos 2024 dönemi trafik sayılarını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyuruda bulundu. THY'nin açıkladığı veriler ışığında iç hat yolcu sayısı yüzde 6,1 oranında düşüş yaşadı. Yaz tatili dönemi olmasına rağmen iç hat yolcu sayısındaki düşüş dikkat çekti.

THY'nin iç hat yolcu sayısının ardından Ağustos ayında Orta Doğu uçuşlarında da yolcu sayısı yüzde 22 oranda düşüş gösterdi. Orta Doğu uçuşlarında düşüşün İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının etkili olduğu öğrenilirken, THY uçaklarında doluluk oranlarında da düşüşler olduğu görüldü.