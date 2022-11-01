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THY Panama'ya direkt seferlere başladı. Haftada üç uçuş gerçekleştirilecek

Türk Hava Yolları Panama'nın başkenti Panama City'ye direkt olarak uçmaya başladı. Panama uçuşları haftada üç gün yapılacak

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:44
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THY Panama'ya direkt seferlere başladı. Haftada üç uçuş gerçekleştirilecek

THY Panama'ya direkt seferlere başladı. Haftada üç uçuş gerçekleştirilecek
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Türk Hava Yolları'ndan yeni uçuş hattı. THY Panama'nın başkentine direkt olarak uçmaya başladı. İlk uçuş gerçekleştirildi

Alınan bilgeye göre, 2016 yılının mayıs ayından itibaren Kolombiya'nın başkenti Bogota aktarmalı yapılan seferlere ek olarak, İstanbul'dan Panama'nın başkenti Panama City'ye direkt uçuşlar başladı.

İstanbul Havalimanı'ndan Panama City'ye başlayan direkt uçuşlar, haftada 3 frekans icra edilecek.

Halihazırda günlük 1 sefer olarak düzenlenen İstanbul-Bogota/Panama-İstanbul bağlantılı seferlerinin yanı sıra İstanbul-Panama-İstanbul seferleri de haftada 3 gün düzenlenecek.

Seferler, salı, cuma ile cumartesi yeni nesil ve geniş gövdeli "Boeing 787-9" tipi "Dreamliner" uçağıyla icra edilecek. Böylece iki şehir arasındaki uçuş sayısı haftalık 10'a çıktı.

Amerika kıtası için bağlantı noktası niteliğinde olan Panama City'ye seferlerin artırılması ile THY, bölgenin Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya ile olan bağlantısını da güçlendirmiş oldu.

Bayrak taşıyıcı, Panama üzerinden bölgesel hava yolları ile kod paylaşımı anlaşmaları sayesinde çevre ülkelere seyahat etmek isteyen misafirlerine THY konforu ile seyahatlerini planlayabilme imkanı sunuyor.

 

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