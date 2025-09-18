THY'yi karıştıran yasak aşk zinciri. Ahlaksız yazışmalar ortaya çıktı. Duyanın ağzı 1 karış açık kaldı

Türk Hava Yolları (THY), 92 yıllık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir skandalla çalkalanıyor. Şirketin reklam yüzü kaptan pilot Emre Cömert ile pilot ile evli hostes H.D.T.’nin 3 yıl süren yasak aşkı, İstanbul 15. ve 16. Aile Mahkemeleri’nde açılan boşanma davalarıyla gün yüzüne çıktı. İkilinin ilişkisi, Afrika uçuşlarında başlayan yakınlaşmayla start aldı.

Buluşmalar, Cömert’in pilot arkadaşına ait Göktürk’teki bir sitedeki evde gerçekleşti. Site giriş-çıkış kayıtları ve güvenlik kameraları, dava dosyasına delil olarak sunuldu. İstanbul Havalimanı otoparkında çekilen görüntülerde, Cömert ile H.D.T.’nin araç içinde samimi anları bilirkişi raporuyla doğrulandı. İkilinin ilişkisi, hostesin pilot eşinin kredi kartıyla Cömert'e pahalı hediyeler almasıyla daha da karmaşıklaştı.

Cömert’in de sevgilisine hediyeler aldığı, fişlerin eşi tarafından mahkemeye sunulduğu belirtildi. Ayrıca, Cömert’in uçuş görevi olmamasına rağmen H.D.T. ile aynı tarihlerde ABD’ye gittiği, otel kayıtlarıyla belgelendi. Skandalın en çarpıcı yönü, Cömert ve meslektaşlarının kurduğu WhatsApp grubunda yaşandı.

“Meziyetli hostesler” adlı listede, pilotların hostesler hakkında ahlaksız ifadelerle yazışmalar yaptığı ortaya çıktı. Mesajlarda, hosteslerin isimleri ve aşağılayıcı yorumlar yer aldı. Bu yazışmalar, mahkemeye delil olarak sunuldu. Cömert’in eşinin iddialarına göre, evlilik süresince fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandı.

Çiftin 2 yaşındaki oğlunun bakımı tamamen anneye bırakıldı. 2023 İtalya tatilinde Cömert’in çocuğuyla ilgilenmediği, tanık beyanlarıyla mahkemeye taşındı. THY yönetimi, skandal sonrası henüz resmi bir açıklama yapmadı.