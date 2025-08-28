“Tıbbi bitki” dediler! Uyuşturucu serasında şok itiraf

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz'in Karaçam Mahallesi'nde yaşayan Alptekin Özgüner'in piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22 Ağustos'ta şüphelinin evinde ve serasında arama yapıldı. 6 ay süren teknik-fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 126 kök Hint keneviri, 25 kilogram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliği bulunan obje, 1 adet G3 mermisi, 2 cep telefonu, 122 av fişeği kapsülü ve 1,5 kilogram barut ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alptekin Özgüner, eşi Adile Özgüner tutuklandı, oğulları B.Ö. (33) adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Alptekin Özgüner, savcılıktaki ifadesinde, "Evimin bahçesini benden başka ismini sadece Ali olarak bildiğim ve Beyobası'nda yaşadığını söyleyen, kuzu alımı nedeniyle aramızda ticaret olan bir kişi de kullanıyor. Bu kişi, "Tıbbi ve aromatik bitki dikelim, bu bahçeye sen bak, ben de sana aylık 5-10 bin TL para vereyim" dedi. Teklifini kabul ettim. Ardından eve tohum getirdi. Tohumları bodrum katta yetiştirmeyi denedik. Ancak bitkiler yetişmedi. Tohumları bahçeye attım. Ardından fide getireceğini söyledi. Yaklaşık 15-20 gün sonra evime isimlerini bilmediğim 3 arkadaşı ile birlikte geldiler. Bahçede ekim- dikim yaptılar ve sonra da ayrıldılar. İçeri hiç girmediler" dedi.

'KENEVİR OLDUĞUNU KOKMAYA BAŞLAYINCA ANLADIM'

Özgüner, ifadesinde, bahçesindeki bitkilerin sulamasını kendisi yaptığını anlatıp, şunları anlattı:

"Bu işlemler için 40 ile 50 bin TL arasında bir para aldım. Eşim işlemlere karışmadı. Belki vana açmış olabilir. "Tıbbi ve aromatik" bitki diye ekilmesine izin verdim. Sonradan kenevir olduğunu kokmaya başlayınca anladım. Kilo başı 50 bin TL vereceklerini söylediler. Para ihtiyacım olduğu ve sağlık problemlerim sebebi ile de ikna oldum."

Adile Özgüner ise ifadesinde; konuyla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.