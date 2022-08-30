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Tibet'ten "İşte insana verilen değer" dedirten karar

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde Covid-19 vakalarının görülmesinin ardından ihmalkâr davranan 100’den fazla yerel yetkiliyi disiplinle cezalandırdı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 13:08
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 13:11
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Tibet'ten Covid 19 önlemi

Tibet'ten ''İşte insana verilen değer'' dedirten karar
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Çin'de Covid-19 salgınında yalnızca bir yerel vaka görülen Tibet Özerk Bölgesi'nde 8 Ağustos'tan itibaren ilk vakaların ortaya çıkması yerel yönetimi ani harekete geçirdi. Yerel kaynaklar Tibet'te salgının yayılmasını önleyemedikleri gerekçesiyle 100'den fazla yetkiliye cezalar ve görevden almalar yaptırımında bulunulduğunu açıkladı.

Özerk bölgenin yönetim merkezi Lhasa'da 22 yetkili disiplin cezası aldı. Bu kişilerden 5'nin görevine son verildi. Shannan'da ise 6 yetkiliye disiplin cezası verilirken 2'si görevden uzaklaştırıldı.
Vakaların ortaya çıktığı Xigaze şehrinde görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle 77 yetkiliye disiplin cezaları verilirken, 10'u görevden alındı. En az 10 çalışan ise üstün çalışma performansları nedeniyle de terfi ettirildi.

Tibet'te Cumartesi günü 60 yerel vaka ve 608 asemptomatik vaka tespit edildiği açıklanmıştı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 352 vaka tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 242 bin 307'ye ulaştı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam 5 bin 226 kişi ise yaşamını yitirdi.

İHA

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