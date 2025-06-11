Ticaret açığı Bulgaristan'ı endişelendiriyor

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, Nisan 2025'te ülkenin ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayındaki 1.100 milyon levadan yaklaşık 1.876,9 milyon levaya yükseldi. Bu keskin artışın temel nedeni, ihracatın ithalattan çok daha hızlı gerilemesi oldu. İhracat, bir önceki yıla göre %11,6'lık bir düşüşle 6.583,3 milyon levaya geriledi. Bu düşüşte hem Avrupa Birliği ülkelerine yapılan satışlardaki %12,1'lik azalma hem de AB dışı ülkelere yapılan ihracattaki %10,7'lik gerileme etkili oldu.

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İTHALAT HAFİF GERİLEDİ, AÇIK BÜYÜDÜ

Aynı dönemde ithalat ise %1,0'lık sınırlı bir düşüşle 8.460,2 milyon levaya geriledi. İthalattaki bu düşüş, AB ülkelerinden yapılan alımlardaki %6,2'lik azalmadan kaynaklandı. Ancak AB dışı ülkelerden yapılan ithalatın %6,8 artması, toplam ithalat düşüşünü sınırladı ve ticaret açığının daha da büyümesine neden oldu.

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Ocak-Nisan 2025 dönemine bakıldığında, Bulgaristan'ın ticaret açığı geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 3.757,1 milyon levadan önemli ölçüde artarak 6.610,1 milyon levaya ulaştı. Bu dört aylık dönemde ihracat %4,8 oranında düşerken, ithalatın %4,8 oranında artması, açığın daha da genişlemesine yol açtı. Bu veriler, Bulgaristan ekonomisinin dış ticaret dengesinde ciddi sorunlar yaşadığını ve küresel ekonomik dalgalanmalardan olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Özellikle ihracattaki daralma, ülkenin ekonomik büyüme potansiyeli üzerinde baskı oluşturuyor.