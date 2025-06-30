Ticaret anlaşmaları piyasaları coşturdu: Trump’tan yeni hamle! (30 Haziran 2025)

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikası kapsamında getirdiği ve daha sonra ertelediği karşılıklılık esaslı tarifelerin 9 Temmuz'da dolacak erteleme süresi öncesi ABD'nin birçok ticaret partneriyle anlaşmaya varacağına yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Ticaret anlaşmalarına yönelik gelişmeler ABD Merkez Bankasının da (Fed) odağında bulunurken, tarife risklerinin azalmasının Bankanın faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri gidermesi öngörülüyor.

Öte yandan, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Portekiz'in Sintra kentinde düzenleyeceği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmeler yatırımcıların odağında yer alacak. Ayrıca bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

TRUMP: TİCARET ANLAŞMALARI YAPMA SÜRECİNDEYİZ

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra başka ülkelerle de ticaret anlaşması yapma sürecinde olduklarını belirterek, anlaşma sağlanamayan ülkelere gelecek 1-2 hafta içinde "tarife mektupları" göndereceklerini bildirdi.

Trump, Çin ile bir anlaşma yaptıklarını ve başka anlaşmalar da yapma sürecinde olduklarına dikkati çekerek, yakın bir zamanda Hindistan ile de bir anlaşmaya varacaklarını umduğunu söyledi.

Analistler, ABD'nin anlaşmalara varmasının ardından ticaret tarafında gerilimlerin azalacağını vurgulayarak, söz konusu anlaşmaların ABD'li şirketlerin yurtdışındaki potansiyelini artırabileceği ve dış ticaret açığının daha hızlı azaltılmasını sağlayabileceğini söyledi.

Öte yandan, Trump, ABD'li teknoloji şirketlerine yönelik "dijital hizmet vergisi" nedeniyle Kanada ile ticaret konusundaki görüşmeleri sonlandırdıklarını belirterek, 7 gün içinde Kanada'ya ödemeleri gereken tarife oranını ileteceklerini bildirdi.

Ülke basınında yer alan haberlerde de Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ile temmuz ayındaki son tarihe kadar gümrük vergisi anlaşmasına varmasının beklendiği ve Trump'ın gelecek günlerde Asya'daki kilit ticaret ortaklarıyla anlaşmalar yapmayı hedeflediği kaydedildi.

TRUMP, POWELL'A ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam ederken, Powell'ın yerine, faiz oranlarını düşürecek birini getireceğini belirtti.

Şimdiden yüz milyarlarca dolar tarife geliri elde ettiklerini ve enflasyonun düştüğünü belirten Trump, "Tek sorunumuz Fed'de ne olup bittiğini anlamayan biri var. Faiz oranını düşürse harika olurdu çünkü çok daha ucuza borçlanabilirdik." ifadesini kullandı.

Trump, Powell'ın istifa etmesini çok istediğini belirterek, yeni Fed Başkanı olarak kim gelirse gelsin faiz oranları düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, Trump'ın uzun bir süredir Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü dile getirerek, gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak olan Powell'ın Fed'in başında kalmayacağına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

S&P 500 İLE NASDAQ ENDEKSLERİ REKOR TAZELEDİ

New York Borsası'nda cuma günü ticaret anlaşması iyimserlikleri ve Orta Doğu'da son bulan gerilimin etkisiyle S&P 500 endeksi yüzde 0,52, Dow Jones endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Cuma, gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyelerini gören Nasdaq endeksi geçen yıl aralık ayındaki, S&P 500 endeksi de bu yıl şubat ayındaki kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 4,28'e yükselirken, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,29 seviyesinde dengelendi. Azalan jeopolitik gerilimler ve tarifelerde anlaşma sağlanabileceği beklentilerin güçlenmesiyle geçen hafta yüzde 3,28 değer kaybeden altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 285 dolardan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı ise geçen hafta yaşadığı yüzde 12,6'lık düşüşün ardından şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 66,5 dolardan işlem görüyor.

Trump'ın, Fed'e yönelik eleştirilerinin etkisiyle son 3 yılın en düşük seviyesine yakın seyretmeyi sürdüren dolar endeksi, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 97,2'de bulunuyor.

AVRUPA'DA GÖZLER ECB MERKEZ BANKACILIĞI FORUMU'NDA

Avrupa borsalarında cuma günü alıcılı bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler birçok önemli merkez bankası yetkilisinin katılacağı ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi.

Bugün akşam ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasıyla açılacak olan Forum'da yarın Lagarde'ın yanı sıra Fed Başkanı Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda ve Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee konuşacak.

Öte yandan, makroekonomik tarafta bugün Almanya'da açıklanacak haziran ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya'dan gelecek enflasyon verilerinin ekonomik gidişata yönelik daha çok bilgi vereceğini kaydederek, ülkede mayıs ayı enflasyonun ECB'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2 hedefinin hemen üzerinde gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 2,1 geldiğini hatırlattı.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 yüzde 1,62, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,78 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif başladı.

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ASYA BORSALARI HAFTAYA HONG KONG HARİÇ ALICILI BAŞLADI

ABD'nin ticaret partnerleriyle yakın zamanda daha fazla ticaret anlaşmasına gideceğine yönelik iyimserlikler ve bölge ülkelerinin de ABD ile anlaşma sağlayacağı beklentileriyle Asya piyasalarında Hong Kong hariç alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

ABD için önemli bir imalat ve ticaret merkezi olan Asya ekonomileri ABD ekonomisindeki gelişmeleri yakından takip ederken, ABD endekslerindeki iyimserlik alışları Asya tarafında da etkili oluyor.

Ayrıca, bölge genelinde sanayi ve teknoloji şirketlerindeki yükseliş eğilimi bölge endekslerinde risk iştahını artırıyor.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da mayıs ayı sanayi üretimi yüzde 0,5 artış ile beklentilerin altında kalırken, yıllık bazda yüzde 1,8 azalışla öngörüleri karşılayamadı.

Çin tarafında ise haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7 ile beklentilerin üzerinde gelmesine karşın zayıf kalmayı sürdürdü. Ülkede hizmet sektörü PMI ise 50,5 ile tahminleri geride bırakırken, sektörde genişlemeye işaret etti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 düştü.

YURT İÇİNDE YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 9.404,89 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 10.508,00 puanda işlem gördü.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) cuma günü yayımlanan bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalar 29 Ağustos seans sonuna kadar uzatıldı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3 yükselişle 39,9070'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,8940'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, mayıs ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

15.00 Almanya, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.30 ABD, haziran ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

22.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması