Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta yılsonunda 390 milyar doları aşacağız

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen 'Laleli Fashion Shopping Festival', Laleli Caddesi’nde başladı. Festivale Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Romanya, Polonya, Cezayir, Suudi Arabistan ve Afrika ülkelerinden çok sayıda yabancı ziyaretçi katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "LASİAD’ın bu güçlü programını Ticaret Bakanlığı olarak desteklediğimizi özellikle ifade etmek isterim. 2002 yılında 36 milyar dolar mal ihracatı, 14 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam 50 milyar dolar ihracatı olan bir Türkiye’den, bugün 375 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına ulaşan bir Türkiye’ye yükseldik. İnşallah yıl sonunda 390 milyar doları aşacağız.

Yalnızca bu yılın ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 5,1 artış gösterdi; yılbaşından bu yana her ay üzerine 1 milyar dolar ekledik. Önümüzde hala 5 ay var. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza daha güçlü destek verebilmek için bakanlık bütçemizin yüzde 60’ını teşvik ve destek programlarına ayırıyoruz.

Bugün tekstil ve hazır giyim sektöründe dünyada 6’ncı, Avrupa’da 4’üncü sıradayız. Deri ve ayakkabı alanında da önemli bir üretim merkezi konumundayız. Hükümet olarak ihracat, yatırım ve istihdam teşvikleriyle bütün sektörlerimizin yanında olduğumuz gibi sizlerin de yanındayız. İnşallah hep birlikte, aziz vatanımızı ve necip milletimizi daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.