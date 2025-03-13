Ticaret Bakanı Bolat, Ukrayna'da

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna'nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Topluluklar ve Bölgeleri Kalkındırma Bakanı Oleksi Kuleba ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kiev temasları kapsamında Ukrayna'nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Topluluklar ve Bölgeleri Kalkındırma Bakanı Oleksi Kuleba ile görüştü. Bakan Bolat görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev ziyaretimiz kapsamında Ukrayna'nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Topluluklar ve Bölgeleri Kalkındırma Bakanı Sayın Oleksi Kuleba ile bir araya geldik. Sayın Kuleba'ya Türk Müteahhitlerin Ukrayna'nın yeniden inşasında görev almaya, tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını ilettik. Bugün gerçekleştireceğimiz Görev Gücü ilk Toplantısının Ukrayna'nın yeniden inşasında kritik bir rol oynayacağını belirterek yeni dönemde Ukrayna'nın toparlanma sürecine vereceğimiz somut desteği yineledik. Ev sahipliği için Sayın Kuleba'ya teşekkür eder, görüşmemizin hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.