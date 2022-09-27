Bakan Muş duyurdu: Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de gerçekleştirilen kaçak içki operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini belirten Muş, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu