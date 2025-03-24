Ticaret Bakanı Ömer Bolat Bulgaristan’da temaslarda bulunacak

Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Bulgaristan’da temaslarda bulunacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Bulgaristan’a yapacağı ziyaret kapsamında ticaret heyetiyle görüşecek. Görüşmede ekonomik iş birliği ve yatırım fırsatları ele alınacak.

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Bulgaristan'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçılarla birlikte çeşitli temaslarda bulunacak.

Bolat, Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek ve Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşmeler yapacak.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile yatırım potansiyeli değerlendirilecek.

Ayrıca, Türk ve Bulgar iş dünyası temsilcileri, iftar programında bir araya gelecek.

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