Ticaret Bakanı Ömer Bolat Japonya'ya gidiyor

Bakanlıktan alınan bilgilere göre Bolat, yarın ve perşembe günü resmi ve özel sektörden oluşan karma bir heyetle Japonya’da çeşitli temaslarda bulunacak.

Ziyaret, Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluğu ekonomik ve ticari alanda daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 101’inci yıl dönümüne denk gelen ziyaret kapsamında yarın EXPO 2025 Osaka’daki Türkiye pavilyonunun resmi açılış törenine katılacak ve uluslararası kamuoyuna Türkiye’nin kültürel ve teknolojik vizyonunu tanıtacak.

Aynı gün, EXPO yönetimi ile görüşmeler yapacak olan Bolat, diğer ülke pavilyonlarını da ziyaret edecek.

Türkiye, EXPO 2025 Osaka’ya “Medeniyetlerin Altın Çağı” temasıyla katılıyor. 900 metrekarelik ulusal pavilyon, Anadolu’nun kültürel mirasını ve Türkiye’nin geleceğe yönelik vizyonunu birleştiriyor.

Ziyaretin ikinci gününde Tokyo’da ekonomik işbirliğini güçlendirecek temaslar için Japonya’nın Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım Bakanlarıyla ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bolat, Türk ve Japon iş dünyasının önde gelen temsilcilerini buluşturan Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılacak ve Japonya Ticareti Geliştirme Kurumu (Jetro) Başkanı ile görüşecek.

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN ÇAĞRI

Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 5,4 milyar dolara ulaştı. Japonya, Türkiye’nin Asya’daki dördüncü büyük ticaret ortağı konumunda. Türkiye’nin ihracatı 718 milyon dolar, ithalatı ise 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, taraflar arasında yapısal bir dengesizliğe işaret ediyor.

Bu dengesizliği gidermek ve daha adil bir ekonomik yapı oluşturmak için 2014’te başlayan Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakerelerine hız kazandırılması öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren 275’ten fazla Japon firmasının toplam yatırımı 3,1 milyar doları aşıyor. Türkiye; kıtalararası stratejik konumu, genç ve dinamik iş gücü, gelişmiş altyapısı ve yatırımcı dostu reformlarıyla Japon sermayesi için cazip fırsatlar sunuyor.

Bakan Bolat, ziyaret sırasında Japon iş çevrelerine, imalat sanayisi, yeşil enerji, elektrikli araçlar, dijital ekonomi, akıllı şehirler, finansal teknolojiler, sağlık ve tarım teknolojileri gibi öncelikli sektörlerde stratejik yatırımlar için çağrıda bulunacak.

ZİYARET İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK

Ayrıca, Japonya ile üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik projeleri kapsamında mevcut işbirliğinin, özellikle Ukrayna’nın yeniden inşası, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Bolat’ın Japonya ziyareti, Türkiye-Japonya ilişkilerinin ikinci yüzyılına girerken, iki ülke arasında karşılıklı güven, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde yükselen işbirliğine önemli katkılar sağlayacak.