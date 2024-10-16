Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail ticaret yasağına ilişkin yeni açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu’nun (WCI Forum) açılışına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Afrika’dan gelen 1500 iş insanının Türk KOBİ’leri ile bir araya geldiği forumda konuşan Bolat, 2 Mayıs’tan itibaren İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu vurgularken konuya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"FİLİSTİN'İN İSTEĞİ ÜZERİNE İZİN VERİYORUZ"

Bolat, İsrail ile ticaretin askıya alınması hakkında yaptığı açıklamada, 2 Mayıs’tan bu yana İsrail ile hiçbir ticari tescil işleminin yapılmadığını söyledi. Devamında ise Bolat, "Ancak Filistin​ hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ısrarlı isteği üzerine, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz." dedi.

"GÜMRÜK İŞLEMLERİ ASKIYA ALINDI"

İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Türkiye’nin duruşunu sürdüğünün altını çizen Bolat, "Türkiye olarak İsrail'in saldırganlığı, vahşeti ve soykırımı karşısında biz bunu durdurmak için uluslararası platformlarda ve diplomatik temaslarda başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere her şeyi yaptık. Bunu da zaten Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 16 Ağustos'ta Ankara'ya ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkürlerini, şükranlarını ileterek gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı, 9 Nisan’da 1019 kalem üründe ihracatın durdurulduğunu hatırlatarak, 2 Mayıs itibarıyla İsrail ile hem ihracat hem de ithalatın tamamen durdurulduğunu ve gümrük işlemlerinin askıya alındığını belirtti. Ancak, Filistin’e yönelik ticari işlemlerin özel izinlerle sürdüğünü sözlerine ekledi.