﻿Ticaret Bakanlığı 175 personel alacak

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde istihdam etmek üzere ticaret denetmen yardımcısı olan 175 personel alacak.

Başvurular 24 Ekim 2022 tarihinde başlayarak 2 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını e-devlet üzerinden yapacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

657 sayılı kanunun 48 maddesinde yer alan şartları taşımak

35 yaşını doldurmamış olmak

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak

Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak

Başvuru tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan KPS sınavından ilgili puan türünden 70 ve üzeri puan almak