﻿Ticaret Bakanlığı 175 personel alacak

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde istihdam etmek üzere ticaret denetmen yardımcısı olan 175 personel alacak.
Başvurular 24 Ekim 2022 tarihinde başlayarak 2 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını e-devlet üzerinden yapacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
657 sayılı kanunun 48 maddesinde yer alan şartları taşımak
35 yaşını doldurmamış olmak
İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak
Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak
Başvuru tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan KPS sınavından ilgili puan türünden 70 ve üzeri puan almak
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