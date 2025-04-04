Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı Mart ayına ilişkin "Dış Ticaret Veri Bülteni'ne göre, ihracat yüzde 3,2 oranında artarak 23 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 2,3 oranında artarak 30 milyar 652 milyon dolar oldu. 2025 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,7 puan artarak yüzde 76,3 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,5 puan artarak yüzde 89,1 olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayına ilişkin "Dış Ticaret Veri Bülteni'ni yayınladı. 2025 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat, yüzde 3,2 oranında artarak 23 milyar 385 milyon dolar, ithalat, yüzde 2,3 oranında artarak 30 milyar 652 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 2,7 oranında artarak 54 milyar 36 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat, yüzde 2,5 oranında artarak 65 milyar 306 milyon dolar, ithalat, yüzde 4,6 oranında artarak 87 milyar 886 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 3,7 oranında artarak 153 milyar 192 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,7 puan artarak yüzde 76,3 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,5 puan artarak yüzde 89,1 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,1 puan artarak yüzde 93,3 olarak gerçekleşti.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 855 milyon dolar ile Almanya olurken, Almanya'yı 1 milyar 423 milyon dolar ile İngiltere, 1 milyar 400 milyon dolar ile ABD izledi. Mart ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 46,8 oldu.

Mart ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler 3 milyar 996 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 371 milyon dolar ile Rusya ve 2 milyar 492 milyon dolar ile Almanya oldu. Mart ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 59,4 oldu.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke grupları 10 milyar 491 milyon dolar ile Avrupa Birliği, 3 milyar 522 milyon dolar ile diğer Avrupa Ülkeleri ve 3 milyar 318 milyon dolar ile Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri oldu.

Mart ayında en fazla ithalat yapılan ülke grupları sırasıyla; 10 milyar 197 milyon dolar ile Avrupa Birliği, 7 milyar 541 milyon dolar ile Asya ülkeleri ve 5 milyar 611 milyon dolar ile diğer Avrupa Ülkeleri oldu.

Mart ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat sanayi sektörü yüzde 94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,7 oldu.

Mart ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat sanayi sektörü yüzde 78,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 15,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 4,1 oldu.