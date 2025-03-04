Ticaret Bakanlığı: 2025 yılı Şubat ayında dış ticaret hacmi arttı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Şubat ayına ilişkin dış ticaret veri bültenini yayınladı. Bültene göre, 2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 1,5 oranında azalışla 20 milyar 776 milyon dolar, ithalat yüzde 3,8 oranında artışla 28 milyar 930 milyon dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ise ihracat yüzde 2,1 oranında artışla 41 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 oranında artışla 57 milyar 633 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, yüzde 1,5 oranında artarak 49 milyar 706 milyon dolar oldu.

Bültende, 2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,9 puan azalarak yüzde 71,8 olduğu kaydedildi. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,7 puan azalarak yüzde 86,4 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan artarak yüzde 94,1 oldu.

ŞUBAT AYINDA EN FAZLA ALMANYA'YA İHRACAT YAPILDI

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerde, ilk sırada 1 milyar 688 milyon dolar ile Almanya, ikinci sırada 1 milyar 195 milyon dolar ile ABD ve üçüncü sırada 1 milyar 175 milyon dolar ile İngiltere yer aldı. Şubat ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,1 oldu.

ŞUBAT AYINDA EN FAZLA İTHALAT RUSYA'YA YAPILDI

Şubat ayında en fazla ithalat yapılan ülkelerde 3 milyar 982 milyon dolar ile Rusya ilk sırada yer alırken ikinci sırada 3 milyar 546 milyon dolar ile Çin, üçüncü sırada 2 milyar 422 milyon dolar ile ABD yer aldı. Şubat ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 61,3 oldu.

EN FAZLA İTHALAT VE İHRACAT AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE YAPILDI

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke grupları sırasıyla, 8 milyar 915 milyon dolar ile Avrupa Birliği, 3 milyar 749 milyon dolar ile Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri ve 3 milyar 62 milyon dolar Diğer Avrupa Ülkeleri oldu.

Şubat ayında en fazla ithalat yapılan ülke grupları sırasıyla, 8 milyar 385 milyon dolar ile Avrupa Birliği, 6 milyar 897 milyon dolar Asya Ülkeleri ve 6 milyar 148 milyon ile Diğer Avrupa Ülkeleri oldu.

SEKTÖREL BAZDA İTHALAT VE İHRACAT EN ÇOK İMALAT SANAYİ SEKTÜNDE OLDU

Şubat ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla imalat sanayi sektörü 19 milyar 436 milyon dolar ile yüzde 93,6; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü 905 milyon dolar ileyüzde 4,4; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 299 milyon dolar ile yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Şubat ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla, imalat sanayi sektörü 21 milyar 855 milyon dolar ile yüzde 75,5; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 5 milyar 71 milyon dolar ile yüzde 17,5; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü 1 milyar 297 milyon dolar ile yüzde 4,5 oldu.