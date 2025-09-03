Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığının, ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ağustosta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 düşüşle 21 milyar 795 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 963 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 2,5 azalarak, 47 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 16,7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 2,4 puan artarak yüzde 83,9'a yükseldi. Enerji verileri hariç tutulduğunda söz konusu oran 1,9 puan artışla yüzde 97,1 olurken, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 3,2 puan yükselerek yüzde 101,8'e çıktı.

ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

Geçen ay en çok ihracat yüzde 3,4 azalış ve 11 milyar 58 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 4,3 azalış ve 7 milyar 225 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 11,2 artış ve 3 milyar 53 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,9 (20 milyar 681 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 2,7 (598 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (348 milyon dolar) oldu.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 776 milyon dolarla Almanya olarak öne çıktı. Bu ülkenin ardından 1 milyar 276 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 155 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı, yüzde 46,2 olarak hesaplandı.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 84 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 833 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 187 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İTHALAT VERİLERİ

Ağustosta en çok ithalat yüzde 5,8 azalış ve 17 milyar 741 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 2,9 artış ve 4 milyar 285 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 3,4 azalış ve 3 milyar 866 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 82,3 ile imalat sanayisinde (21 milyar 369 milyon dolar), yüzde 12,7 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 293 milyon dolar), yüzde 2,5 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (641 milyon dolar) hesaplandı.

Ağustosta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 903 milyon dolarla Çin, 3 milyar 291 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 260 milyon dolar Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı, yüzde 59,4 olarak kaydedildi.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 148 milyon dolarla AB, 7 milyar 547 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 4 milyar 984 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 9,6 ARTTI

GTS kapsamında ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 4,3 artarak 178 milyar 112 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 yükselerek 238 milyar 183 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 5,1 artışla 416 milyar 295 milyon dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 9,6 yükselişle 60 milyar 71 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 74,8 olarak hesaplandı.