Ticaret Bakanlığı ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: 1500 memur alınacak

Ticaret Bakanlığının 81 ilde görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemiyle 1500 kadrolu memur istihdamı için yaptığı çalışmalar, tamamlanma aşamasına geldi.

KAYNAK: AA
Ticaret Bakanlığı ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: 1500 memur alınacak

Editör: Osmancan Erok

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, memur alım sürecine ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık tarafından istihdam edilecek memurların 81 ilde görevlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, 81 ilimizin tamamında görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemi ile 1500 kadrolu memur istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, 2023 yılı içinde alım sürecini sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bir kısmını gümrük kapılarımızda görevlendireceğimiz yeni arkadaşlarımızın gümrük işlemlerinin hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz."

Açıklamada, personel alım sürecine ilişkin Bakanlık tarafından gerekli duyuruların yapılacağının da altı çizildi.

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