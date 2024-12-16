Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, güvensiz ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaşarak alınan tedbirleri detaylı bir şekilde duyuruyor.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Son olarak oyuncak, oda kokusu ve takı gibi ürünlerden oluşan 10 kalemin piyasadan toplatılmasına karar veren Bakanlık, bu listeyi 13 Aralık'ta yayımladı. Bugün ise listeye, "Gıpta" markasına ait uçlu bir kalem eklendi.

KİMYASAL TEHLİKE TESPİT EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, "Gıpta Kids Forest Versatil Kalem" isimli ürünün piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı. Yapılan incelemelerde, bu kalemde fitalat maddesi tespit edildi. Söz konusu ürünün popüler e-ticaret platformlarında da satışta olduğu belirlendi.

CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ BARINDIRIYOR

Fitalatlar, geniş kullanım alanları nedeniyle çevremizde pek çok üründe karşımıza çıkabilir. Bu maddeler kanserojen olarak sınıflandırılmakta ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle doğurganlığı olumsuz etkileyerek erkeklerde kısırlığa neden olduğu bilinen fitalatlar, 1999 yılından itibaren bebek oyuncaklarında kullanımı yasaklanmış bir kimyasaldır.