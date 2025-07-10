Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1.5 milyar Türk Lirası değerinde

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Edirne, Iğdır ve İstanbul'da temmuz ayının ilk 9 gününde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda toplam 1 milyar 644 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne, Iğdır ve İstanbul'da 9 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda; ⁠665 kilogram esrar, ⁠344 kilogram metamfetamin, ⁠80 kilogram khat, ⁠63 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Açıklamada, "Yüzyılın küresel felaketi olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonlar, Ticaret Bakanlığı'nın etkin ve kararlı çalışmaları neticesinde başarıyla sonuçlanmıştır.

Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden bakanlık ekipleri, toplum sağlığını ve genç nesilleri tehdit eden bu suç unsurlarına karşı mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Olaylara ilişkin soruşturmalar, Edirne, Iğdır ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam etmektedir" denildi.