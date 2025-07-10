Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1.5 milyar Türk Lirası değerinde

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı temmuz ayına uyuşturucu yakalamalarına rekorla başladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Edirne, Iğdır ve İstanbul'da temmuz ayının ilk 9 gününde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda toplam 1 milyar 644 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne, Iğdır ve İstanbul'da 9 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda; ⁠665 kilogram esrar, ⁠344 kilogram metamfetamin, ⁠80 kilogram khat, ⁠63 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Açıklamada, "Yüzyılın küresel felaketi olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonlar, Ticaret Bakanlığı'nın etkin ve kararlı çalışmaları neticesinde başarıyla sonuçlanmıştır.

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Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden bakanlık ekipleri, toplum sağlığını ve genç nesilleri tehdit eden bu suç unsurlarına karşı mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürmektedir.

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Olaylara ilişkin soruşturmalar, Edirne, Iğdır ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam etmektedir" denildi.

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