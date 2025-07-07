Ticaret Bakanlığı duyurdu! 6 ayda 1,5 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında 287 bin 752 firma ve 18 milyon 73 bin 112 ürün denetlendiğini, aykırılık tespit edilen 49 bin 791 firmaya 1,5 milyar TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, 2025 yılında vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkiyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle denetimlerimize hız kesmeden devam edilmiştir. 2025 yılı ilk 6 ay boyunca İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla toplamda 287 bin 752 firma ve 18 milyon 73 bin 112 adet ürün denetlenmiş olup aykırılık tespit edilen 49 bin 791 firmaya 1,5 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

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Ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ise 2025 yılında 129 firmaya 5,8 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. İç ticaret birimlerimizce haziran ayı boyunca ise 48 bin 654 firma denetlenmiş aykırı bulunan 7 bin 587 firmaya 322,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

'FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİNDE 254,6 MİLYON TL CEZA UYGULANDI'

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 2 bin 310 gerçek ve tüzel kişiye 643,2 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada, "İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından fahiş fiyat denetimleri kapsamında 2025 yılının ilk 6 ayında 37 bin 115 bin gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 405 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 254,6 milyon TL, haksız ticari uygulama ve ödeme sürelerine aykırılık kapsamında yapılan incelemelerde ise 6 gerçek ve tüzel kişiye 232,2 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunların yanında; İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv sektöründe aykırılık tespit edilen 140 gerçek ve tüzel kişiye 80,1 milyon TL, emlak sektöründe aykırılık tespit edilen 226 gerçek ve tüzel kişiye 43,3 milyon TL, kuyum sektöründe aykırılık tespit edilen 83 gerçek ve tüzel kişiye 16,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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'ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİNDE 24,2 MİLYON TL CEZA UYGULANDI'

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, tüketicilerin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 1089 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 289 milyon TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: