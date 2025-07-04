Ticaret Bakanlığı duyurdu: 6 ayda 5,9 milyar lira ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum sağlanması için yürütülen inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında firma işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra yapılan ikincil kontrol çalışmalarının bu yıl da etkin şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Cari dış ticaret işlemleri esnasında gerçekleştirilen kontroller yanında, yeni nesil teknolojilerin de kullanıldığı veri analizine dayanan daha kapsamlı denetim ve incelemelerin yapıldığına işaret edilen açıklamada, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizler sonucunda belirlenen firmaların, ticaret müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine tabi tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada bölge müdürlükleri kontrol şubelerince yürütülen gümrük beyannamelerinin ikincil kontrol incelemeleri sonucunda eksik vergi beyanında bulunan yükümlülere gerekli yaptırımların uygulandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi: