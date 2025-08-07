Ticaret Bakanlığı duyurdu: 7 ayda 1.7 milyar TL ceza uygulandı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri sekteye uğratacak ve tüketicilerimizin arz-talep dengesinde bozulmaya sebebiyet verecek her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimizce yürütülen çalışmalar, 2025 yılının Temmuz ayında ve ilk 7 ay boyunca aralıksız devam etmiştir. Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce; otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 68 bin 448 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı fiillerde bulunan 2 bin 792 kişiye 713 milyon 533 bin 626 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetim başlıklarına göre uygulanan ceza dağılımı ise şu şekildedir; fahiş fiyat denetimleri kapsamında 254 milyon 574 bin 435 TL, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin 370 TL, kuyum sektörü denetimleri kapsamında 16 milyon 700 bin TL, emlak sektörü denetimleri kapsamında 46 milyon 473 bin 142 TL, otomotiv sektörü denetimleri kapsamında 85 milyon 720 bin 939 TL" denildi.

Sadece temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde ise 9 bin 440 firmanın denetlendiği belirtilerek, 482 firmaya 70,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin, "Tüketici sözleşmeleri, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında 18 bin 649 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, 1277 gerçek ve tüzel kişiye toplam 357 milyon 295 bin 763 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetim başlıklarına göre ceza dağılımı ise şu şekildedir; tüketici sözleşmeleri (ön ödemeli konut, mesafeli satış, taksitli satış ve benzeri) 170 milyon 473 bin 48 TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar 156 milyon 856 bin 697 TL, ürün güvenliği denetimleri (piyasa gözetimi) 29 milyon 966 bin 18 TL" ifadelerine yer verildi.

Temmuz ayında tek başına yürütülen denetimlerde; 3 bin 65 firmanın denetlendiği, 188 firmaya 68,2 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

'İL MÜDÜRLÜKLERİ ARACILIĞIYLA 244 BİN 381 FİRMA DENETLENDİ'

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın 81 İl Ticaret Müdürlükleri tarafından 2025 yılı ilk 7 ayında 244 bin 381 firmanın denetlendiği, aykırılık tespit edilen 51 bin 877 firmaya toplam 681 milyon 133 bin 105 TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı. Açıklamada, "Yine bu dönemde, il bazlı öne çıkan denetim verileri şu şekildedir; İstanbul'da 6 milyon 79 bin 515 ürün denetlenmiş ve 134 bin 45 ürüne 457 bin 695 bin 545 TL ceza kesilmiştir. Ankara'da 3 milyon 605 bin 562 ürün, Antalya'da ise 2 milyon 962 bin 414 ürün denetlenmiştir. Temmuz ayı özelinde ise 31 bin 221 firma ve 2,7 milyon ürün denetlenmiş, 5 bin 485 firmaya 64,9 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

'REKABET KURUMU TARAFINDAN 5,8 MİLYAR TL CEZA UYGULANDI'

Rekabet Kurumu tarafından; 2024 yılı genelinde 223 firmaya 7 milyar 725 milyon 500 bin 58 TL, 2025 yılının ilk 7 ayında ise 168 firmaya 5 milyar 845 milyon 704 bin 501 TL idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, "Ceza uygulanan sektörler arasında başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler yer almıştır. Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz; enflasyonla mücadele, fahiş fiyat artışları, stokçuluk, haksız ticari eylemlerle mücadele çerçevesinde tüketicilerimizin huzurunu ve refahını korumaktır. Bu doğrultuda, ülkemiz ekonomisinin sağlıklı işleyişini temin etmek ve iç piyasa dengesini muhafaza etmek amacıyla, denetimlerimiz tavizsiz bir şekilde sürecektir" ifadeleri yer aldı.