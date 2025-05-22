Ticaret Bakanlığı duyurdu! Rekor destek! "Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarına ulaştık"

Ticaret Bakanlığı, kredi destek programları sayesinde, Nisan 2025 sonu itibarıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine destekli, faiz indirimli kredilerin toplam tutarının 615,4 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, hükümetimizin istihdam ve üretim odaklı vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz kredi destek programları sayesinde, Nisan 2025 sonu itibarıyla esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırdığımız hazine destekli, faiz indirimli kredilerin toplam tutarını 615,4 milyar lira seviyesine ulaştırdık. Böylece 600 milyar liralık eşiği geride bırakarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarına ulaştık. Yıllara yayılan bu istikrarlı artışa bakıldığı vakit esnaf ve sanatkarlarımıza; 2023'te 441 bin 151 kredi kullandırımıyla 164 milyar lira rekor finansman sağladık. 2024'te 232 bin 192 krediyle 114,8 milyar lira faiz indirimli kaynak sunduk. 2025'in ilk 4 ayında ise 86 bin 416 krediyle 51,5 milyar lirayı işletmelerimizin hizmetine sunduk. Aynı tarih itibarıyla toplam kredi bakiyesi 261,5 milyar lira, kredili esnaf-sanatkar sayımız ise 791 bin 47 oldu. Kredi bakiyelerinin sektörel dağılımında en fazla öne çıkan alanlar ise toptan-perakende ticaret 82 milyar TL, ulaştırma ve depolama 72 milyar TL, imalat 22,3 milyar TL oldu. Bu 3 sektör toplam bakiyenin yarısından fazlasını oluştururken, tarımdan turizme, eğitimden sağlığa kadar esnaf ve sanatkarlarımıza 18 başlıkta finansman sağlanmaktadır" denildi.

İşletme kredi üst limitinin 1 milyon TL'ye, yatırım kredi limitinin 2,5 milyon TL'ye çıkarıldığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: