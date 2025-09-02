Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 'Gizemli kutu' satışı yapan sitelere erişim engeli!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı toplantısında flaş kararlar çıktı.

Son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "Gizemli Kutu" adı altında yapılan satışlarını yapan sitelere erişim engeli getirildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde; bu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği belirlendi.



Bu doğrultuda gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirildi.

Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verildi.