Ticaret Bakanlığı kritik karar. Faaliyetleri durduruldu

Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı kritik karar. Faaliyetleri durduruldu

Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerini durdurdu. Bakanlık bazı şirketleri de süreli menedilmesini kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı'ndan "Uluslararası Gözetim Şirketleri" hamlesi...Bakanlığın hazırladığı "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

DURDURMA NEDENİ AYKIRILIK

Ticaret Bakanlığı Tebliğine göre,durdurma kararı bahse konu şirketlerin hükümlere aykırı davanması olarak gösterildi. Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen Kalimbassieris Maritime Denizcilik AŞ 3 ay, Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticari Ltd. Şti. de 1 ay faaliyetten menedildi.

TEBLİĞ, 15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ise Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'nin statüsü geri alındı.

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