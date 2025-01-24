Ticaret Bakanlığı: Serbest bölgelerde 2024 yılında 12 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 19 serbest bölgede 12 milyar dolarlık ihracat yapılarak 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde edildiğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 152’ye yükseldiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2024 yılına ilişkin serbest bölgelerdeki ithalat ve ihracat verilerine ilişkin bilgi aktarıldı. Serbest bölgelerde 2024 yılında toplam ihracat 12 milyar dolar olurken, ithalatın 2023 yılına göre yüzde 14,8 düşüş göstererek 7,9 milyar dolar gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gelişmeler neticesinde, Ticaret Bakanlığımıza bağlı serbest bölgelerin dış ticaret fazlası 2023’teki 3,2 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 4,1 milyar dolara yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 152’ye yükselerek, serbest bölgelerimizin uluslararası ticaretteki rekabetçi gücünü bir kez daha teyit etmiştir. Ayrıca, orta-ileri (yüzde 47,7) ve yüksek (yüzde 8,3) teknoloji sınıflarına giren malların ihracattaki payı, 2023'teki yüzde 52,37'den 2024 yılında yüzde 56’ya yükselmiştir. 2024 yılında serbest bölgelerdeki satışlar içerisinde ihracatın payı ise 2023 yılındaki yüzde 71 seviyesinden 2024’te yüzde 74’e yükselmiştir. 2024 yıl sonu itibarıyla, 524’ü yabancı olmak üzere toplam 2 bin 91 firmanın faaliyet gösterdiği serbest bölgelerimizde istihdam 96 bin 436 kişiye ulaşmıştır.