Ticaret Bakanlığı tağşiş listesini paylaştı: Meşhur tatlıcının baklavasından gıda boyası çıktı!

Domuz eti skandalının ardından gıda güvenliği tartışmaları gündeme gelmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesinde yeni skandallar ortaya çıktı. Listede en çok konuşulan konu ise ‘baklava’ diye iki baklava şirketinin boya yedirdikleri ortaya çıktı.

“BAKLAVA” DİYE GIDA BOYASI YEDİRMİŞLER

Hacıoğlu Baklava, “Fıstıklı Special Baklava” ürününde gıda boyası tespit edildi. Gaziantepli meşhur baklavacı Muhsin Usta da “Fıstıklı Sarı Burma Baklava”da gıda boyası belirlendi. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:

“Hacıoğlu Baklava: “Fıstıklı Special Baklava” ürününde gıda boyası tespit edildi. Parti/Seri No: STT: 06.11.2024 – İl/İlçe: Ankara/Yenimahalle. Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta-Abdullah Çopur: “Fıstıklı Sarı Burma Baklava”da gıda boyası bulundu. Parti/Seri No: STT: 22.11.2024 – İl/İlçe: Ankara/Yenimahalle.”

BAKLAVA DIŞINDA PEK ÇOK SKANDAL VAR…

Bakanlığın yayınladığı listede sadece tatlıların olmadığı da görüldü. Özen Çay Sanayi’ye ait Özen Çay Gold Rize Çayı (5 kg) ürününde gıda boyası belirlendi. Süt ürünlerinde; bitkisel yağ ve nişasta tespitleri yer alırken et ürünlerinde de kanatlı eti ve sakatat karışımının belirlendiği ortaya çıktı. Bal ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, baharat ürününde “Tatlı Toz Kırmızı Biber” ürününde domates ve “Kekik” ürününde yabancı madde bulundu.

Nova Olive, Vakfıbirlik, Çalkuşu, Güçlü Yağ ve Naturel Akdeniz markalarına ait zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı karışımı tespit edildi. İzmir, Aydın ve Balıkesir’de üretilen birçok zeytinyağı tüketiciye “natürel sızma” etiketiyle sunulmasına rağmen aslında karıştırıldığı belirlendi.