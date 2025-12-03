Türkiye gümrüklerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, kaçakçılığın boyutunu gözler önüne seriyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; gümrük kapılarında ocak- ekim döneminde 89 milyar 77 milyon 588 bin 790 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. 2014 verilerine bakıldığında tam 56 kat artış gerçekleşmiş oldu.

REKOR EYLÜL AYINDA YAŞANDI

Gümrük Muhafaza Ekipleri ekipleri yıl boyunca çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştirdi. Aylık değerlendirmelere bakıldığında yakalama tutarı en fazla olan ay Eylül oldu.

Ocak ayında 3 milyar 380 milyon 547 bin 263 lira,

Şubat’ta 4 milyar 16 milyon 114 bin 417 lira,

Mart’ta 5 milyar 243 milyon 967 bin 270 lira,

Nisan’da 3 milyar 892 milyon 181 bin 21 lira,

Mayıs’ta 9 milyar 903 milyon 503 bin 843 lira,

Haziran’da 9 milyar 67 milyon 104 bin 82 lira,

Temmuz’da 6 milyar 227 milyon 150 bin 59 lira,

Ağustos’ta 4 milyar 295 milyon 763 bin 993 lira,

Eylül’de 29 milyar 180 milyon 832 bin 39 lira,

Ekim’de 13 milyar 684 milyon 52 bin 97 lira değerinde eşya ele geçirildi

YAKLAŞIK 41 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Eşya gruplarına göre; bu yıl gümrüklerde ele geçirilenler arasında maddi değeri en fazla olan ürün yaklaşık 41 milyar değerindeki uyuşturucu oldu. Geçen yıl 30 milyar 449 milyon 821 bin 66 lira olan yakalanan uyuşturucunun değeri, bu yılın 10 aylık döneminde 40 milyar 127 milyon 606 bin 97 liraya yükseldi.

Bu yıl gümrüklerde şu rakamlar kayıtlara geçti

Değerli maden: 26 milyar 975 milyon 928 bin 68 lira

Araç: 5 milyar 800 milyon 899 bin 947 lira

Çeşitli eşyalar: 4 milyar 736 milyon 997 bin 247 lira

Tekstil: 4 milyar 444 milyon 452 bin 49 lira

Elektronik eşya: 2 milyar 188 milyon 927 bin 253 lira

Gıda: 1 milyar 951 milyon 159 bin 228 lira

Tütün ve alkol: 1 milyar 28 milyon 703 bin 28 lira

Akaryakıt: 144 milyon 985 bin 53 lira

'TİCARİ EŞYA' DEĞERİ YAKLAŞIK İKİ KAT ARTTI

Ocak- ekim döneminde gümrüklerde ele geçirilen ticari eşyanın toplam değeri 48 milyar 949 milyon 981 bin 817 lira oldu. 2024 yılı genelinde gümrüklerde ele geçirilen ticari eşyanın toplam değeri ise 24 milyar 729 milyon 149 bin 21 lira olarak kayıtlara geçti

YILLARA GÖRE ÇARPICI YÜKSELİŞ: 1,5 MİLYARDAN 89 MİLYARA



Gümrüklerdeki yakalamaların maddi değeri yıllar içinde rekor seviyede arttı. Yıllık verilere göre, bu yılın 10 aylık döneminde ele geçirilen kaçak ürünlerin değeri 2022'ye göre yaklaşık 4 kat, 2016'ya göre ise yaklaşık 40 kat artış gösterdi.