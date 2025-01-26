Ticaret Bakanlığı'ndan 2025 yılı e-ihracat hedefi açıklaması: 8 milyar dolar!

Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2025 yılı e-ihracat hedefini açıkladı. Açıklamada, “E-İhracatımızın genel ihracatımız içindeki payı, 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,4 oranında artış göstererek 6,4 milyar dolar ile yüzde 2,6 olarak gerçekleşmiştir” denildi. Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“İhracatlarımızın küresel ticaretteki payı 2022 yılında 2,2 milyar dolar ile yüzde 0,90 pay iken; 2023’te 5 milyar dolar ihracat ile yüzde 2,12 pay; 2024’te önceki yıla kıyasla yüzde 27,4 oranında artış göstererek 6,4 milyar dolar ihracat ile yüzde 2,6’lık paya yükselmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte 2025 yılında e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz.”

E-İhracat alanında destek paketini arttırmak istendiği belirtilen açıklamada, destek paketleri kapsamında bugüne kadar “207 şirkete, 2 pazaryerine, 6 perakende E-İhracat Konsorsiyumuna yönelik toplam 320 milyon TL değerinde” destek sağlandığı bildirildi. Açıklamada, “E-ihracat potansiyeli yüksek olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan’ı hedef ülkeler listesine eklenerek bu ülkelere yönelik faaliyetlerde ilave yüzde 20 destek imkanı sağlandığına” kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi:

“İhracatlarımızın E-İhracat yol haritalarını oluşturmalarına yardımcı olarak ‘E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP)’ hayata geçirilmiştir. Hedefimiz, E-İhracatın genel ihracat içerisindeki payını 2028’de yüzde 10 yükselmektir. 2024 yılında geçekleştirdiğimiz Çin ve Hindistan e-ihracat heyetlerimize ek olarak, 2025 yılında Brezilya, Endonezya, Japonya ve pek çok ülkeye yönelik heyetlerimiz gerçekleştirilecektir. İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi’ni (İGEXX) 2025 yılında da gerçekleştirerek, ülkemizin küresel e-ticaret ekosisteminde güçlenmesine katkıda bulunmaya devam edilecektir.”