Ticaret Bakanlığı'ndan 663 firmaya işlem izni

Düzenleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı'ndan 663 firmaya işlem izni

Dahilde işleme rejimi kapsamında mayısta 663 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan işleme izin belgesi açıklaması. Bakanlık hazırlanan mayıs ayına ilişkin dahilde işleme izinleriyle ilgili yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'te yayımlanan karara göre mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 43 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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