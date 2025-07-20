Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: 6,5 milyonun üzerinde elektronik ve kaçak sigara ele geçirdi

Kaynak: ANKA
Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: 6,5 milyonun üzerinde elektronik ve kaçak sigara ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri bu yıl 6 milyon 572 bin adet kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin bu yıl içerisinde yasa dışı tütün ve elektronik sigara ticaretine yönelik operasyonları sonucunda toplam değeri yaklaşık 451 milyon 588 bin lira olan 2 milyon 150 bin paket sigara ile 4 milyon 422 bin adet elektronik sigara ele geçirdiği bildirildi.

Açıklamada, “‘Dumansız Türkiye’ hedefiyle gençlerimizi her türlü zarardan korumayı amaç edinen Gümrükler Muhafaza ekipleri titiz ve özverili çalışmalarıyla halk sağlığını etkilemeye yönelik kaçakçılık girişimleri ve bağımlılığın her türüyle mücadelesini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

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