Ticaret Bakanlığı’ndan asgari ücret zammı sonrası çok net uyarı: En ağır şekilde cezalandırılacak

Asgari ücrette uzun süredir devam eden bekleyiş nihayet sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sürpriz bir şekilde dün akşam toplandı. TÜRK-İŞ'in işçi heyeti toplantıya katılmazken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Buna göre, 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

FİYAT ARTIŞINA YÖNELİK KRİTİK UYARI

Asgari ücretin açıklanmasının ardından Ticaret Bakanlığı, fiyat artışlarını fırsata çevirmek isteyenlere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, asgari ücretteki artışı gerekçe göstererek haksız fiyat artışı yapanları açıkça uyardı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. %30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22.104 TL net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz. Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.

"UYARIYORUZ"

İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.

“BAKANLIĞA BİLDİRİN”

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler.

Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"

2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan %43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur."