Ticaret Bakanlığı'ndan bazı şirketler için flaş karar

Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı'ndan bazı şirketler için flaş karar

Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti. Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı, belirli uluslararası denetim firmalarının operasyonlarını geçici olarak askıya alma kararı aldı. "Uluslararası Denetim Firmalarının Operasyonlarının Geçici Olarak Askıya Alınması" başlıklı yönetmelik, Resmi Gazete'de ilan edildi. Bu karar, söz konusu şirketlerin faaliyetlerinin belirli bir süre için durdurulmasını öngörüyor ve bu süre zarfında gerekli incelemelerin yapılmasına olanak tanıyacak.

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BAKANLIK'TAN KRİTİK KARAR

Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsü kapsamında yapılan incelemeler neticesinde, Kalimbassieris Maritime Denizcilik Anonim Şirketi'nin üç ay süreyle, Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin ise bir ay süreyle faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

TEBLİĞ, 15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Resmi Gazete'de yer alan gelişmeye göre, Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsü kapsamında önemli bir değişiklik yapıldı. Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi'nin sahip olduğu statü, yayımlanan yeni bir tebliğ ile iptal edildi. Söz konusu tebliğ, yürürlüğe girdi.

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