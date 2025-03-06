Ticaret Bakanlığı'ndan e-ihracat açıklaması: Hedefimiz 8 milyar dolar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın e-ticaret kanallarını ihracat modelleri arasına katarak yurt dışı müşterilerine doğrudan ulaşabilmesi ve böylece yenilikçi ürünler ile ihracatımıza katma değer sağlayabilmesine yönelik tüm paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan 5986 sayılı "e-İhracat Destekleri Hakkında Karar" 25 Ağustos 2022 tarihinde uygulamaya alınmıştır. e-İhracatımız, 2022 yılında genel ihracatımız içinde 2,2 milyar dolar ile yüzde 0,90 paya sahipken; 2023 yılında 5 milyar dolar ile yüzde 2,12 pay, 2024 yılında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,4 oranında artış göstererek 6,4 milyar dolar ile yüzde 2,6'lık bir paya sahip olmuştur. e-İhracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte 2025 yılında e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz" denildi.

'320 MİLYON TL DEĞERİNDE DESTEK SAĞLADIK'

Bakanlığın, ihracatçıların küresel ticaretteki payını e-ihracat alanında da artırmak için destek çalışmalara devam ettiği belirtilerek, "Destek paketimiz kapsamında bugüne kadar; 207 şirket, 2 Pazar yeri, 6 perakende e-ticaret sitesi, 9 e-ihracat konsorsiyumuna yönelik toplam 320 milyon TL değerinde destek sağladık. Destek politikamız çerçevesinde her zaman sektör paydaşlarımızla bir araya gelerek, gerçekleştirilen istişareler ışığında süreçlerimizi geliştirmeye ve kolaylaştırmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, e-ihracat potansiyeli yüksek olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Nijerya ve Suudi Arabistan'ı hedef ülkeler listesine ekleyerek, bu ülkelere yönelik faaliyetlerde ilave yüzde 20 destek imkanı sağlanmış bulunmaktadır. e-Ticarette küresel lider olan Çin'e yönelik pazar yeri komisyonu desteği getirerek firmalarımızın bu ülkeye girişlerini kolaylaştırıcı adımlar atılmıştır. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ise kişiselleştirilmiş ürünler ve otomotiv yedek parça sektörlerinde faaliyet gösteren ABD ve Kanada'da öncü pazar yerleri için komisyon giderleri destek kapsamına alınmıştır. Bu çalışmalarla birlikte ihracatçılarımızın e-ihracat yol haritalarını oluşturmalarına yardımcı olacak e-Kolay İhracat Platformu'nu (E-KİP) hayata geçirilmiş olup, küresel e-ihracat şirketlerinden; Çin, Rusya ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren önemli bölgesel pazar yerlerine uzanan 18 farklı pazar yeri ve 5 farklı sosyal medya ve arama motoru reklam platformlarına yönelik kılavuzlar yayınlanmıştır. Ayrıca, firmalarımızın küresel pazar yerinde iş birliklerimiz ile çevrim içi mağaza hesap açılışlarını kolaylaştırarak e-ihracat operasyonlarına destek olmaya 2025 yılında da devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.