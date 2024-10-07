Ticaret Bakanlığı'ndan ekmeğe zam açıklaması

Ticaret Bakanlığı son dönemde ekmeğe zam yapan işletmeleri mercek altına aldı. Bakanlık ekmek fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı üzerinde yapılacak spekülatif fiyat hareketleri toplumun genel refahını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, piyasaya arz edilen ekmeklerin fiyat tarifeleri, Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulmaktadır.

Fiyat tarifeleri, ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlenmekte olup, belirlenen bu tarifelerin üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığı zaman gerekli denetlemeler Ticaret Bakanlığı denetleme ekipleri tarafından hemen yapılmaktadır.

Fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçları, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından "Haksız Fiyat Artışı" olarak değerlendirilmekte, ve gerekli idari para cezaları uygulamaya konulmaktadır.

Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan işyerlerine 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır.