Ticaret Bakanlığından eş zamanlı 'fiyat ve etiket' baskını

Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığından eş zamanlı 'fiyat ve etiket' baskını
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince üç şehirde eş zamanlı olarak zincir market şubelerinde, gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla İl Ticaret Müdürlüklerine bağlı ekipler üç şehirde etiket ve fiyat denetimine çıktı. İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki denetimlerde raflardan tek tek ürünler alınıp sepete konuldu. Kasa ve raf fiyatı kontrolünün yanı sıra indirimli satışların incelemesi yapıldı ve fiyatı yakın tarihte değişen ürünlerle ilgili geçmişe dönük faturalar istendi.

Denetimlerde, fiyat etiketlerinde görülen aykırılıkların tespiti de yapıldı.

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ANTALYA

Antalya'da da ekipler, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, özellikle sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimlerde, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

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İZMİR

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de Konak ilçesindeki bazı marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Bir zincir marketin şubesini denetleyen ekipler, fahiş fiyat, satıştan kaçınma, etiket ve kasa arasında fiyat farkı olup olmadığına yönelik incelemelerde bulundu.

İl Müdürlüğü yetkilileri, günde ortalama 50 işletmede yapılan çalışmalarda haksız fiyat artışı ve stokçuluk konularının da denetlendiğini kaydetti.

Haksız fiyat tespiti halinde verilen cezanın 33 bin ile 330 bin TL arasında belirlendiğini aktaran yetkililer, fiyat etiketinde aykırılık tespit edilmesi durumunda ise her bir ürün için 1371 lira ceza uygulandığını bildirdi.

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