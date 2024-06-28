Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama. Emlak şirketlerine ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı emlak şirketlerini mercek altına aldı. Ardından da flaş bir açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı'ndan açıklamaya göre yetki belgesi almadan taşınmaz ticaretinde bulunan emlak işletmelerine 29 221 bin lira ceza kesildi. Emlak işlemlerine kesilen ceza bununla da sınırlı değildi. İlan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletme 2024 yılı Haziran ayında denetlendi. İşte o denetlemede fahiş fiyat artışı yaptığı ileri sürülen 107 işletmeye 10 milyon 700 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın emlak şirketlerine yönelik kestiği cezayla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama metni.