Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat açıklaması! Kocaeli ilk sırayı aldı

Ticaret Bakanlığı'nın son verilerine göre, 2025'inn Ocak-Nisan döneminde Türkiye genelinde 17 şehir 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 45 ilde ihracat arttı. Nisan ayında İstanbul 4,15 milyar dolarla en fazla ihracat yapan il olurken, Kocaeli 501 milyon dolarlık artışla ihracatını en çok artıran il olarak öne çıktı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde 17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 45 ilde ihracat artışı kaydedildi.

NİSAN AYINDA İSTANBUL LİDERLİĞİNİ KORUDU

2025 Nisan ayında iller bazında en fazla ihracat yapan şehir 4 milyar 151 milyon dolarla İstanbul oldu. Onu sırasıyla Kocaeli (2 milyar 840 milyon dolar), İzmir (1 milyar 981 milyon dolar), Bursa (1 milyar 520 milyon dolar) ve Tekirdağ (1 milyar 79 milyon dolar) izledi.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il ise Kocaeli oldu. Kent, ihracatını 501 milyon dolar artırarak listenin zirvesine yerleşti. Kocaeli’ni 210 milyon dolarlık artışla Bursa, 131 milyon dolarla Ankara, 123 milyon dolarla Çorum ve 88 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.

HEDEF KATMA DEĞERLİ İHRACAT

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ihracat artışını sürdürülebilir kılmak için yüksek katma değerli ve rekabetçi ürünlerin ihracatının öncelendiği belirtildi. Bakanlık, ürün ve pazar çeşitlendirmesi stratejileriyle ihracatı artırmaya devam ettiklerini vurgularken, ihracatın ülke geneline yayılması sayesinde yerelde üretim ve istihdamın da güçlendiğine dikkat çekti.